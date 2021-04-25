MASKİ’de hedef kaliteli ve hızlı hizmet

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisalıların taleplerine daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek adına Akhisar ilçesinde Seyitahmet İçme Suyu Tesisi olarak kullanılan alana yapılması planlanan malzeme deposunu yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il geneline alt ve üstyapı hizmeti sağlarken, bu hizmetlerin vatandaşlara kaliteli ve hızlı biçimde ulaştırılması için de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, MHP Akhisar ilçe Başkanı Ahmet Namal, Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi Doğan Ensivri ve Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Sorumlusu Aybars Özbilgin eşliğinde Akhisar ilçesinde bulunan Seyitahmet İçme Suyu Tesisini ziyaret etti.



Personel ve malzeme güvenliği üst seviyede tutulacak

İnceleme ziyaretinde MASKİ olarak vatandaşların taleplerine daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde cevap verebilmeyi hedeflediklerini ifade den MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde yürüttüğümüz çalışmalarımıza bir yenisini de Akhisar Seyitahmet İçme Suyu Tesisinde gerçekleştirmiş olacağız. Her zaman vatandaş odaklı çalışmalar yapmayı hedeflesek de personellerimizin ve malzemelerimizin de güvenliği bizler için üst seviyelerdedir. Bu doğrultuda tesisimizin bulunduğu alanda yapacağımız yeni düzenlemeler ile Akhisar ilçemizi bir merkez haline getireceğiz. Yaptığımız incelemelerin ardından tesisimizde bulunan geniş bir alanı değerlendirip hem vatandaşlarımızın sorunlarına hızlı erişim sağlayacağız hem de personellerimiz ve malzemelerimizin güvenliğini üst seviyelere taşıyacağız” dedi.

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