Şampiyon Somaspor'da Melih unutulmadı

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Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Erbaaspor'u evinde 3-0 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyon olan ve tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e yükselen Somaspor, futbolcusu Melih Vardar'ı da unutmadı. Geçen sezon Somaspor'un 3'üncü Lig'de Play-Off oynayan kadrosunda yer alıp İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonrası 17 Ağustos 2020'de henüz 27 yaşındayken hayatını kaybeden futbolcu, şampiyonluk kutlamalarında anıldı.

Somasporlu futbolcular maçtan sonra takım halinde şampiyonluk fotoğrafı çektirirken eski takım arkadaşlarının dev bir fotoğrafını açtı. Maçı sokağa çıkma kısıtlaması ve tribünlerde uygulanan taraftar yasağına rağmen 500 civarında seyirci izlerken siyah-beyazlılar 90 dakika sonrası teknik direktör Burhanettin Basatemür'e üçlü çektirdi. Futbolcular şampiyonluğu saha içinde aileleriyle kutlarken, saha dışında coşku davullu zurnalı kutlamayla sokaklara taştı. Taraftarlar korna çalarak araçlarıyla ilçede tur attı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ

2021-04-25 17:54:41



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