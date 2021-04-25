Salihli'de başı teneke kutuya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, başı teneke kutuya sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Salihli'nin kırsal Mersinli Mahallesi'nde, bir köpeğin başının teneke kutuya sıkıştığını fark eden çevredekiler, yardıma koştu. Kendi imkanlarıyla teneke kutuyu çıkartamayan çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, hidrolik makas yardımı ile teneke kutuyu kesip, köpeği kurtardı.
Köpeğin yaralanmaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekibi, çevredekilerden alkış aldı. Sağlık durumu, iyi olan köpek, özgürlüğüne kavuşmasının ardından yakındaki bir çeşmeye gidip, su içti.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2021-04-25 18:47:59
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