Akhisarspor - Altay: 2-0



Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Serdar Diyadin (xx)

AKHİSARSPOR: Halil (xxx) Gökmen (xx), Doğukan (xxx), Göksu (xxx), Kadir (x) (Dk. 15 Berat xx), Yusuf Cihat (xxx) (Dk. 83 İlke), Lawal (xxx), Mert (xx), Bertuğ (xxx), Çekdar (xxx) (Dk. 75 Onurcan xx), Delarge (xxx)

ALTAY: Cihan (x) Cebrail (x) (Dk. 73 Tolga xx), İbrahim Öztürk (xx), Murat Akça (x), Mehmet Erdem (x), Scuk (x), Poko (x) (Dk. 73 Ziya xx), Kappel (xx), Mossoro (x) (Dk. 58 Regattin x), Erhan (x) (Dk. 85 Kazımcan), Deniz Kadah (x) (Dk. 58 Paixao x)

GOLLER: Dk. 54 (Pen.) Çekdar, Dk. 76 Bertuğ (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Delarge, Gökmen, Bertuğ (Akhisarspor), Murat Akça (Altay)TFF 1'inci Lig'de hem alt sıraları, hem de Süper Lig yarışını yakından ilgilendiren Ege derbisinde Akhisarspor, evinde Altay'ı yenerek ligde kalma umutlarını az da olsa son 2 haftaya taşıdı: 2-0.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 54'üncü dakikada penaltıdan Çekdar ile 76'ncı dakikada Bertuğ attı. Altay, 82'nci dakikada Paixao'nun ayağından penaltıdan yararlanamadı. Bu skorla 6 hafta sonra galibiyetle tanışan Akhisarspor, son 2 maça 29 puanla kurtuluş barajındaki Menemenspor'un 5 puan gerisinde düşme hattında girdi. Akhisarpor, haftaya şampiyonluk yarışında zirveyi paylaşan Giresunspor deplasmanında tamam ya da devam niteliğinde maça çıkacak. Ege derbisinden 1 gece önce kamp yapılan otelde Teknik Direktör Osman Özköylü'yle yollarını ayırarak sürpriz yapan Altay ise bu yenilgiyle Play-Off'u garantileme fırsatını teperken, direkt Süper Lig şansını da kaybetti. Siyah-beyazlı ekip son 2 haftaya 57 puanla beşinci sırada girdi.

53'üncü dakikada Akhisarspor penaltı kazandı. Delarge, ceza sahasında Cebrail'in müdahalesiyle yerde kalınca Hakem Burak Şeker tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı 54'üncü dakikada Çekdar gole çevirdi: 1-0.

76'ncı dakikada fark 2'ye çıktı. Lawal'a yapılan serbest vuruşu hızlı kullanan ev sahibinde Bertuğ, sağ çaprazda buluştuğu topla ceza sahasına girer girmez öne çıkan kaleci Cihan'ın yanından ağları buldu: 2-0.

82'nci dakikada Altay penaltı kaçırdı. Paixao'nun kullandığı atışı kaleci Halil uzanıp köşeden çıkararak gole engel oldu.

Maç 2-0 sonuçlandı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2021-04-25 22:35:37



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