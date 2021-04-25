Hüseyin Tavur: "Sahada istediğimiz mücadeleyi, oyunu maalesef sergileyemedik"

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'a deplasmanda 20 yenilen Altay'ın teknik sorumlusu Hüseyin Tavur, Altay olarak sahada istedikleri oyunu ve mücadeleyi sergileyemediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde Akhisar Belediye Stadında Akhisarspor'a 20 yenilen Altay'ın teknik sorumlusu Hüseyin Tavur maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Tavur yaptığı açıklamada, "Bugün Altay kulübü olarak sahada istediğimiz mücadeleyi, oyunu maalesef sergileyemedik. Özellikle ilk yarı 15. dakikadan sonra girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik skor daha farklı olabilirdi. Ama ikinci yarı bir penaltı golüyle geriye düştük. Daha sonra oyunu riske edip farklı oynamaya başladık ama yediğimiz bir kontra topla ikinci golden sonra oyun gücümüz de düştü. Başka da söyleyecek bir şeyimiz yok” dedi.

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