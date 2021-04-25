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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Göksu: “Son iki maçımızı da kazanacağımızı düşünüyorum”

İHA

Mustafa Göksu: “Son iki maçımızı da kazanacağımızı düşünüyorum”

Evinde Altay’ı 20 yenerek ligde kalma umudunu önümüzdeki haftaya taşıyan Akhisarspor’da Teknik Sorumlu Mustafa Ati Göksu, “Şimdi geriye iki maçımız kaldı. Bu iki maçımızı da bugünkü oyun gibi oynarsak bir terslik olmazsa kazanacağımızı düşünüyorum. Bu iki maçı kazanıp diğer maçların sonuçlarına göre durumumuz meydana çıkacak diye düşünüyorum” dedi.
TFF 1. Lig’in 32. haftasında sahasında Altay’ı 20 mağlup eden Akhisarspor’da Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Göksu, “Maçtan önce de söylemiştim, Ege derbisi. Geçen hafta da Altınordu ile oynadık. İkisi de Ege derbisi. Bugün Altay’ı kazandık mutluyuz. Ben öncelikle bugün sahadaki oyuncularımızı alınlarından öpüyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Mücadele etmek bile mücadele vermenin en iyisini vermek önemliydi. Bugün futbolcu kardeşlerim en iyisini yaptılar ve galip gelmesini bildiler. Bugün Altay da çok iyi oynadı. İlk 15 dakika topun ağırlığı bizdeydi. 15’le 30 arası Altay’ın ağırlığı vardı. 30’la 45 arasında oyunu çevirdik ve devreyi bitirdik. İkinci devre bütün futbolcu kardeşlerim olağanüstü oyun oynadılar ve golleri de iyi zamanlarda buldular. Kalecimi de ayrıca kutluyorum. Sadece penaltı kurtardığı için değil, gerçekten bugün sahanın en iyi oyuncusuydu. Penaltıyı da kurtarınca dört dörtlük bir oyun oynamış oldu. Şimdi geriye iki maçımız kaldı. Bu iki maçımızı da bugünkü oyun gibi oynarsak bir terslik olmazsa kazanacağımızı düşünüyorum. Bu iki maçı kazanıp diğer maçların sonuçlarına göre durumumuz meydana çıkacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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