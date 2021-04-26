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Somaspor'dan mutlusu yok

DHA

Somaspor'dan mutlusu yok


Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta dün evinde Erbaaspor'u 3-0 mağlup ederek 69 puana ulaşan ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Somaspor, haklı gurur yaşıyor. Bölgesel Amatör Lig'den 2018-19 sezonunda 3'üncü Lig'e yükselen siyah-beyazlılar, geçen sezon Play-Off finali oynadığı ligde bu yıl tarihi bir başarıya imza atarak adını 2'nci Lig'e yazdırdı. Basamakları tek tek atlayan Soma, 3 yılda 2 şampiyonluk, 1 final heyecanı yaşarken adını amatörden 2'nci Lig'e yazdırdı. Bu sezon oynadığı 31 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 2 yenilgi alan Manisa temsilcisi iç sahada yenilgi yüzü görmedi. 
Soma, evinde çıktığı 16 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 beraberlikle 44 puan topladı. Rakip fileleri 63 kez sarsan siyah-beyazlı takım grubun en skorer ekibi olarak dikkat çekerken, Erbaaspor filelerini penaltıdan sarsan kaptan Nurettin 16 gole ulaşarak krallık yarışında zirveye oturdu. Somaspor'da 11'er golü bulunan Özcan ve Uğur ile 7 gol kaydeden Muhammed de şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Takımın başındaki ikinci sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör Burhanettin Basatemur, geçen sezon final oynattığı siyah-beyazlıları bu yıl 2'nci Lig'e çıkarıp taraftarların gönlünde taht kurdu. Kulüp Başkanı Mustafa Aydın'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli teknik adamla yeniden anlaşması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)
2021-04-26 11:29:53

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