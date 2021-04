Karafil’den darbe ve darbe girişimlerine kınama

HAKİŞ Konfederasyonu Manisa İl Başkanı ve HİZMETİŞ Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, 27 Nisan ebildirgenin 14. yılında darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri karşı olduklarını belirterek, “Adı her ne olursa olsun antidemokratik müdahale hayali kuranlara 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği dik duruşu bir kez daha hatırlatmak isteriz.” dedi.

HAKİŞ Manisa İl Başkanı ve HİZMETİŞ Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, 27 Nisan ebildirgesinin yayınlanmasının 14. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada adı ne olursa olsun tüm darbe ve darbe girişimlerine karı olduklarını ve nefretle kınadıklarını belirtti. Karafil, “HAKİŞ Konfederasyonu olarak, 27 Nisan emuhtırasının 14. Yıldönümünde, darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri millete ve onun seçtiklerine tehditler içeren bildiriler yayınlayanları kınıyoruz. 27 Nisan bildirisi Türkiye tarihine, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale amacıyla TSK tarafından gece yarısı internet üzerinden yayınlandığı için emuhtıra olarak geçmiştir. HAKİŞ Konfederasyonu, kurulduğu günden bu yana, darbelere, olağanüstü dönemlere, demokrasiye yönelik bütün müdahalelere karşı demokrasiden, milli iradeden, haktan, halktan ve özgürlükten yana tavır almıştır. HAKİŞ olarak, 12 Eylül askeri darbesine, 28 Şubat ‘Postmodern’ darbesine, 27 Nisan ‘ebildirgesine, 27 Mayıs 1960 darbesine, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, her zaman demokrasiden ve özgürlüklerden yana olduk. 27 Nisan ebildirgesinin yayınlanmasının hemen ardından yaptığımız açılama ile ‘Yapay gerilimler çıkartmak, Türkiye’yi üçüncü dünya karanlığına çekmeye çalışmak, istikrarsızlığa ve izolasyonlara mahkum etmek ülkemiz için stratejik bir kayıp oluşturacaktır. Türkiye’nin kulvar değişikliğine zorlanması kaygı vericidir’ dedik. HAKİŞ olarak, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı da demokrasiden yana tavır aldık, bu uğurda şehit ve gaziler verdik. Milletimiz, 15 Temmuz’da büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı bir ilki başarmış, hainlere karşı tek vücut olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz’da Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen hainlere karşı milletimiz, demokrasiye olan inancını açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur.” dedi.

Türkiye’nin demokrasi gelenekleri yerleşmiş bir hukuk devleti olduğunu unutan kimi çevrelerin, emekli amiraller bildirisinde olduğu gibi hala eski Türkiye alışkanlıklarıyla, darbe ve vesayet özlemiyle hareket ettiğini gördüklerini kaydeden Karafil, HAKİŞ olarak, 15 Temmuz’u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. “Türkiye’nin geleceğine kasteden, Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen darbe, ihtilal ya da adı her ne olursa olsun antidemokratik müdahale hayali kuran bu çevrelere 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği dik duruşu tekrar hatırlatmak isteriz.” diyen Karafil açıklamasını şöyle tamamladı: “HAKİŞ olarak, Türkiye’de demokrasinin askıya alındığı bütün süreçlerin çalışanların ve emekçilerin zarar görmesine neden olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyor, darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimlerinin mimarlarının yargı önünde hesap vermesini istiyoruz.”

