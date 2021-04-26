Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Nihat Mala dönemi

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MANİSA, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde Play-Off hattında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da genel menajerlik görevine Nihat Mala getirildi. Oyunculuk kariyerinde defalarca A Milli Takım formasını giyen Mala, basketbolculuğu bıraktıktan sonra Pınar Karşıyaka, Trabzonspor ve Konyaspor'da genel menajer olarak görev yaptı. Mala'nın Manisa'daki görevine başladığı öğrenildi. Ligde 27 maçta 17 galibiyet alan Manisa ekibinin Kocaeli BŞB Kağıtspor ve Balıkesir BŞB maçları takımda yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. Kulüpte Antrenör Ceyhun Cabadak dahil 8'i oyuncu ve teknik heyetten toplam 12 kişi koronavirüse yakalanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-04-26 15:27:39



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