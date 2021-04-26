Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’den Turgutlu’da inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkililerinden oluşan heyet, Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı, Yeniköy ve Akçapınar mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkililerinden oluşan heyet Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı mahallesinde, Urganlı, Yeniköy ve Akçapınar Mahalle Muhtarlarıyla bir araya geldi. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Hakan Ulak ve MASKİ Turgutlu İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci de hazır bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten heyet, Başkan Ergün adına getirdikleri hediyeleri muhtarlara takdim etti. Heyet, mahallelerde devam eden alt ve üstyapı çalışmaları hakkında muhtarlara bilgi vererek, çalışmaların tamamlanmasının ardından daha sağlıklı ve modern bir alt ve üstyapıya kavuşacaklarını söyledi. Sosyal yardıma muhtaç mahalle sakinleri hakkında muhtarlardan bilgi alan heyet, ailelerle de görüşerek gerekli çalışmaların yapılacağının bilgisini verdi. Heyet, Akçapınar mahallesinde bulunan, mahalle sakinlerinin kendi el emekleriyle yaptıkları gıda maddelerinin bulunduğu stantları da ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş, Urganlı’nın 55 yıllık altyapı sorununun son bulacağını belirterek, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e Urganlı’ya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir ay önce Urganlı mahallemizin en büyük sorunu olan altyapımızın yenilenmesi çalışmaları başladı. Bu yatırım şu an için Urganlı’mızın almış olduğu tarihi bir yatırım” dedi.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Nurettin Yıldız, Başkan Cengiz Ergün’e teşekkürlerini ileterek, mahallesinde alt ve üstyapının yenilendiğini belirtti.

Akçapınar Mahalle Muhtarı Ekrem Hayri Türk de Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini ileterek, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün sayesinde bu 3 mahalle sadece Manisa’da değil tüm Türkiye’de en büyük yatırımları aldı. Başkanımızın arkasındayız, daima arkasındayız” diye konuştu.

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