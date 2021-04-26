Yunusemre Belediyesinden yeşil alanlarda bakım çalışması

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki yeşil alan, park ve bahçelerde bakım çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte park ve bahçelerin bakımlarını yapıyor. Kentin açık ve ferah alanlarını yaza hazırladıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Başkan Çerçi açıklamasında, “Vatandaşlarımızın aileleriyle beraber kullandığı park ve bahçelerimizde bakım çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımızdan yeşil alanlarımızda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz. Bakım çalışmalarımız belirli bir program dahilinde devam edecek” dedi.

Mahallelerindeki çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden 75. Yıl Muhtarı Aziz Çetintaş da park ve bahçelerdeki bakım çalışmasıyla park alanlarının güzel bir görünüme kavuştuğunu söylerken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür etti.

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