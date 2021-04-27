Turgutluspor evinde oynayacak

TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Pazarspor deplasmanından 2-0 yenik ayrılıp Play-Off'a havlu atan Turutluspor yarın sahasında Sakaryaspor'la kozlarını paylaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Sefa Yılmaz'ın düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Kırmızı-siyahlılarda çapraz bağları kopan Muhammet Haşim sezonu kapattı. İlk yarıda liderliğe kadar yükseldiği ligde kalan 3 haftada prestij karşılaşmalarına çıkacak Turgutluspor'un teknik direktörü Abdullah Ercan sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Turgutluspor 52 puanla 8'inci sırada bulunuyor. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2021-04-27 11:54:13
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