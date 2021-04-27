Şampiyon Soma'da Nurettin krallık peşinde



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 1 hafta kala şampiyonluk ve 2'nci Lig'e çıkışını resmen ilan eden Somaspor'da gol krallığı yarışında zirvede yer alan kaptan Nurettin Çağlar, son hafta hem kupa hem taç için sahaya çıkacak. Ligde cumartesi günü oynanacak son hafta maçları öncesi Nurettin, 3'üncü Grup'ta 16 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Karşıyakalı Hakan Kuş ve Isparta 32 Sporlu Emir Kaan'ın ise 15'er golü bulunuyor. Somaspor, son maçta Isparta 32 Spor deplasmanında formalite niteliğinde maça çıkarken, Nurettin de şampiyonluğun yanında krallığı da bırakmamaya çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2021-04-27 12:29:03



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