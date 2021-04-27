Otomobilde bulunan uyuşturucuya 3 gözaltı

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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, durdurulan otomobilde 9,82 gram metamfetaminle 2 bin 795 sentetik hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 bin 795 sentetik hap ve 9,82 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-04-27 13:38:23



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