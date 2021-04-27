Manisalılara çevrimiçi psikolojik destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisalılara çevrimiçi psikolojik destek

İHA

Manisalılara çevrimiçi psikolojik destek

Covid19 salgınında, bireysel ve toplumsal anlamda karşı karşıya kalınan kaygı, korku, endişe, stres ve belirsizliklerin getirdiği psikolojik sorunların önüne geçmek amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Psikologlarımız Yanınızda' projesi kapsamında 4 Eylül 2020 tarihinden bu yana 750 kişiyle online görüşmeler sağlanarak Manisalılar psikolojik destek sağlandı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde her zaman vatandaşların yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Toplum ruh sağlığının güçlendirilmesine, bireylerin ve ailelerin gelişimine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Psikologlarımız Yanınızda' projesi ile vatandaşlara psikolojik destek sağlıyor. Salgın ve benzeri felaketler insanlar için sağlık anlamında fizyolojik sorunların yanı sıra psikolojik ve davranışsal olarak da sorunlara neden olurken, Covid19 salgınında, bireysel ve toplumsal anlamda karşı karşıya kalınan kaygı, korku, endişe, stres ve belirsizlikleri getirdiği psikolojik sorunların önüne geçmek amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bu alanda Türkiye'de öncü olan 'Psikologlarımız Yanınızda' projesi ile Manisalılara psikolojik destek veriliyor.

750 kişiyle çevrimiçi görüşme gerçekleştirildi
Proje kapsamında 4 Eylül 2020'den bu yana 750 kişiyle çevrimiçi görüşmeler gerçekleştirildi. Pandemi psikolojik destek seanslarının görüntülü görüşme sistemi ile gerçekleştirildiği belirtilirken, uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşların akıllı telefonlarına 'Online Danışman' uygulamasını indirerek kendilerine uygun bir zamana randevu alarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin uzman psikologlarından ücretsiz olarak destek alabilecekleri ifade edildi.
Proje kapsamında IOS ve Android için de uygulama hazır hale getirildi. 'Online Danışan' adlı programı indirmek için: Android işletim sisteminde https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.Online_Danisman, İOS işletim sisteminde ise https://apps.apple.com/tr/app/onlinedan%C4%B1%C5%9Dan/id1529716121?l=tr indirilerek uygulamaya erişim sağlanabiliyor. İletişim için ise (0236) 235 20 54 telefondan 3526 dahili numara tuşlanarak yardım alınabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilde bulunan uyuşturucuya 3 gözaltı
YEREL HABERLER Otomobilde bulunan uyuşturucuya 3 gözaltı
Yunusemre'nin iki mahallesinde yollar düzenleniyor
YEREL HABERLER Yunusemre'nin iki mahallesinde yollar düzenleniyor
Akhisar’da bonzai operasyonu
YEREL HABERLER Akhisar’da bonzai operasyonu
Yunusemreli atletler tecrübe kazandı
YEREL HABERLER Yunusemreli atletler tecrübe kazandı
Şüpheli araçtan 2 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan 2 bin 800 adet sentetik ecza ele ...
Salihli’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Salihli’de uyuşturucu operasyonu
Manisa’da eğitime 333 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Manisa’da eğitime 333 milyon TL’lik yatırım
Manisa merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
Şampiyon Soma'da Nurettin krallık peşinde
YEREL HABERLER Şampiyon Soma'da Nurettin krallık peşinde
Turgutluspor evinde oynayacak
YEREL HABERLER Turgutluspor evinde oynayacak
Manisa Futbol Kulübü kupasına kavuşacak
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü kupasına kavuşacak
(Özel) 16 yaşındaki zihinsel engelli kızı gelin yapmak için kaçırdılar Gözyaşları içinde kızının bulunmasını istedi Manisa’nın Selendi ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli kız çocuğu 22 Nisan tarihinde evinden zorla kaçırıldı
YEREL HABERLER (Özel) 16 yaşındaki zihinsel engelli kızı gelin ...
Manisa'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Patlayan soba yangın çıkardı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Patlayan soba yangın çıkardı: 1 yaralı
Jandarmadan 'gömü var' mesajlarına karşı uyarı
YEREL HABERLER Jandarmadan 'gömü var' mesajlarına karşı uyarı
Manisa'da helikopterli trafik denetimi
YEREL HABERLER Manisa'da helikopterli trafik denetimi
Gençlik ve Spor Bakanlığından Salihli’deki okullara spor tesisi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanlığından Salihli’deki okullara ...
Sarıgöl'de emniyetten uyuşturucu ve kumar operasyonu
YEREL HABERLER Sarıgöl'de emniyetten uyuşturucu ve kumar operasyonu
Pabuçlu Mahallesi’nin su sıkıntısına son verildi
YEREL HABERLER Pabuçlu Mahallesi’nin su sıkıntısına son verildi
Yunusemre Belediyesinden yeşil alanlarda bakım çalışması
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesinden yeşil alanlarda bakım ...
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’den Turgutlu’da inceleme
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’den Turgutlu’da ...
Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Nihat Mala dönemi
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Nihat Mala dönemi
Trafik kurallarını ihlal edenlere gökyüzünden ceza yağdı
YEREL HABERLER Trafik kurallarını ihlal edenlere gökyüzünden ceza ...
Manisa'da doktora saldırı
YEREL HABERLER Manisa'da doktora saldırı