Şampiyon Manisa FK kupasına kavuşuyor

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Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 36. haftasında yarın Gümüşhanespor’u konuk edecek. Bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa FK, karşılaşma sonrası kupasına kavuşacak.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 36. haftasında Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Gümüşhanespor’la karşılaşacak. Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’te başlayacak. Ligde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa FK, Gümüşhanespor engelini de aşarak namağlup unvanını korumak istiyor. Manisa FK, maçın ardından gerçekleşecek kupa seremonisiyle başarısını taçlandırarak şampiyonluk kupasına kavuşacak.

Manisa Futbol Kulübü, Gümüşhanespor’la ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 21 kazanmıştı.



Mücadelenin hakemi Lütfullah Aslan

Manisa FK Gümüşhanespor müsabakasını hakem Lütfullah Aslan yönetecek. Aslan’ın yardımcılıklarını Eren Özçelik ve Orhan Timurtaş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sercan Karaca olacak.

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