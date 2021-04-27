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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevsimlik çiçekler Turgutlu’nun çehresine renk katıyor

İHA

Mevsimlik çiçekler Turgutlu’nun çehresine renk katıyor

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Sedat Özcan Yurt Müdürlüğü bahçesinde belediye şantiyesinde üretilen mevsimlik çiçeklerin dikimi gerçekleştiriliyor. Ekipler ayrıca Turgutlu genelinde tamirat ve boyama çalışmalarını da tamamladı.
Turgutlu Belediyesi Şantiyesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yetiştirilen birbirinden farklı mevsimlik çiçekler Turgutlu’nun çehresini güzelleştiriyor. Çalışmalar doğrultusunda Sedat Özcan Yurt Müdürlüğü bahçesinde mevsime uygun yetiştirilen çiçeklerin dikimi ve çevre düzenlemesi çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor. Ergenekon Mahallesindeki İsmailcik Deresinin demir korkuluklarını boyama çalışmaları da yine ekipler tarafından tamamlandı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Atatürk Mahallesi Avar, Nakış ve Kemalpaşa Sokaklarında altyapı çalışmaları ve yoğun kullanımdan kaynaklı bozulan yolların iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında asfalt yama işlemlerini yürüttü. Şehitler Mahallesi Gaffar Okkan Sokak, Özyurt Mahallesi Kocatepe Sokak, Altay Mahallesi Dumlupınar Sokak, İstasyonaltı Mahallesi Yavuz Sokak, Ergenekon Mahallesi Yavuz Sultan Selim Sokak ile Kabaçınar Mahallelerinde de parke tamirat çalışmaları ekipler tarafından ayrıca gerçekleştirdi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Belediyemiz şantiyesinde yetiştirdiğimiz çiçeklerle kentimize ayrı bir renk ve güzel bir görünüm kazandırıyoruz. Bu anlayışla Sedat Özcan Yurt Müdürlüğü bahçesine de mevsimlik çiçeklerimizin dikimi ile birlikte bahçe düzenlemesi çalışmalarımız da hayata geçiriyoruz. Bununla birlikte Atatürk Mahallemizin üç sokağında araç sürücülerimizin, sokak sakinlerimizin rahatsızlık duyduğu ve tehlike oluşturabilecek bölümlerinde asfalt yama çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Turgutlu’muz genelindeki tespit ettiğimiz alanlarda tamirat, bakım ve boyama çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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