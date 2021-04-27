Manisa’da seyir halindeki kamyon yandı

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Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay, İzmirAnkara E96 karayolu Mersinli Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden Kula istikametine giden Süleyman Yerli yönetimindeki 43 LP 255 plakalı tuğla yüklü kamyon, Salihli Organize Sanayi mevkiine geldiğinde bir anda yanmaya başladı. Kamyonu yolun kenarına çeken sürücü Yerli, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği, Durasıllı Müfreze ve KulaGökçeören ekipleri yanan kamyonu söndürdü.

Yangın sonrası kamyon kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

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