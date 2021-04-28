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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karadeniz, kaymakamlar ve idarecilerle toplantı yaptı

İHA

Vali Karadeniz, kaymakamlar ve idarecilerle toplantı yaptı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, video konferans yöntemiyle 17 kaymakam ve kurum müdürleri ile yaptığı toplantıda tam kapanma sürecinde gerçekleştirilecek çalışmaları görüştü.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında 17 kaymakamı ile gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında alınan karar ve İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda tam kapanma sürecinde uygulanacak olan tedbirler görüşüldü. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile tam kapanma sürecine ilişkin ayrıntıların netleştiğini ifade eden Vali Yaşar Karadeniz “Hedefimiz, tam kapanma sürecinde vaka sayısını Mayıs Ayı sonuna doğru mümkün olduğunca minimuma düşürmek. Kuralların vatandaşlarımıza iyi bir şekilde duyurulmasını sağlayacağız, bu kurallara uyulması konusunda denetimlerimizi titizlikle gerçekleştireceğiz, kurallara uymama konusunda ısrarcı olanlara da gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçınmayacağız” dedi.
Tanınan muafiyetlerin ilgili konu ve yer ile sınırlı olduğunu hatırlatan Vali Karadeniz, muafiyetleri istismar eden ve yanıltıcı belge verenler ile kolluk kuvvetlerine çalışmalarında engel olanlar hakkında işlem yapılacağını belirtti. Denetimlerin devam edeceğini ve denetlemelerin sadece kolluk kuvvetleri ile değil denetleme görevi olan tüm kurumlar ile birlikte gecegündüz aralıksız olarak yapılacağına dikkat çeken Vali Karadeniz, tam kapanma sürecinin vakaları minimum düzeye çekmek açısından önemli olduğunu ve bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Kaymakamlar toplantısının ardından Vali Karadeniz, Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal, Nihat Kaynar, Ahmet Yılmaz, Mustafa Özkaynak ve Mevlüt Özmen ile birlikte İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararla, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar sürecek olan tam kapanma kararı sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.
Kurumların tam kapanma sürecinde dönüşümlü ve uzaktan çalışma şekillerine göre çalışma planlarını yapmalarını isteyen Vali Karadeniz, “Tam kapanma sürecinde dönüşümlü ve uzaktan çalışma modeline geçiş yapıyoruz. Bu süreçte dönüşümlü ve uzaktan çalışan personelimizin, izolasyon kurallarına uygun şekilde evlerinde olması gerekiyor. Bizlerinde bunun takibini sağlayacak mekanizmaları mutlaka kurmalıyız. Bununla birlikte kurumda görevine devam eden personelimizde maske ve kişiler arası en az 1,5 metrelik mesafeyi koruyacak şekilde çalışmalıdır” dedi.
Ramazan Bayramı sonrasına kadar vaka sayılarını minimum seviyeye düşürmek gerektiğini belirterek, tüm vatandaşların tedbir ve yasaklara uymasıyla bunun başarılabileceğini söyleyen Vali Karadeniz “Tam kapanma sürecinde denetimlerimiz devam edecek. Denetimlerde kolluk kuvvetlerimiz ve diğer kamu kurumu personelimiz, tam kapanma çerçevesinde alınan kararlara ilişkin denetimlerini sürdürmeye devam edecek. Bu süreçte dikkatli olursak, 17 Mayıs da vaka sayılarını minimum düzeye getirmiş olacağımızı umuyorum” dedi.

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