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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden pandemi planlama ziyareti

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesinden pandemi planlama ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, kısıtlamanın olacağı 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması, personel sayılarını belirlemek ve planlama yapmak üzere MANULAŞ’ı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, kısıtlamanın yaşanacağı 17 günlük sürede vatandaşların mağduriyet yaşamaması için planlama yaptı. Ertuğrul Yıldırım, MANULAŞ’ı ziyaret ederek MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ve şube müdürleri ile bir araya geldi. Kısıtlı sayıda personelin hizmet vereceği Pandemi sürecinde, belediye hizmetlerinin aksamadan devamı konusunda daire başkanları ve şube müdürleri ile toplantı yapan Ertuğrul Yıldırım, çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Pandemi sürecinde hizmet verecek olan kurumların personelleri ve çalışacak olan vatandaşların ulaşımlarını sağlamaları amacıyla toplu ulaşım seferlerinin belirli sayıda sağlanacağı ve yoğunluğa göre seferlerin arttırılabileceği belirtildi. Ertuğrul Yıldırım, ziyaretinde birimde incelemelerde bulunarak, personellere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti ve çalışmalarında başarılar diledi.

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