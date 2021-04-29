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Memurlardan toplanan 3 bin 717 kitap öğrencilere hediye edeceği dağıtılacak

İHA

Memurlardan toplanan 3 bin 717 kitap öğrencilere hediye edeceği dağıtılacak

Kula Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin öğrencilere kitap hediye edeceği 'Senin Gibi Faydalı Olsun' projesi kapsamında, kitaplar toplanıp stant oluşturuldu. Kaymakam Kemal Duru tarafından tanıtımı yapılan kitaplar, öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlandı. Proje kapsamında bin 770 personelden, toplam 3 bin 717 kitap toplandığı açıklandı.
Kula Kaymakamlığı tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığını aşılamak, kamu personellerinin de öğrencilere kitap okumayı sevdirmesi için düzenlediği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Senin Gibi Faydalı Olsun' projesi kapsamında, öğrencilere dağıtılacak kitaplar toplandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan toplam bin 770 personelden toplanan 3 bin 717 kitabın tanıtımı Kula Adliyesi önünde kurulan stantta yapıldı.
Öğrencilerin vaktini anlamlı ve kaliteli geçirmesini sağlamak ve öğrencilerin okuduğunu ve dinlediğini anlayarak yorumlama becerisini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kaymakam Kemal Duru, bu proje ile ilçedeki kitap okuma oranını da artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Kitap okumanın, stres ve kaygı problemlerini azalttığını dile getiren Kaymakam Duru, öğrencilerin okuduğu kitaplar sayesinde kelime dağarcıklarını geliştirmeleri ve anadilini güzel ve doğru şekilde kullanmasını sağlayarak kişilik gelişimine katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

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