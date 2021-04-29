Turgutluspor nereden nereye

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TURGUTLU, (DHA) - Misli.com 2'nci Lig'e çıktıktan sonra Kırmızı Grup'ta sezona 5 maçta 5 galibiyetle lider başlayan Turgutluspor, ardından sezon içinde zirveden inip ikinci yarıda Play-Off trenini bile kaçırırken, özellikle son haftalardaki sonuçlar taraftarı kahretti. Geçen hafta Pazarspor yenilgisiyle matematiksel olarak Play-Off şansını kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, evinde Sakaryaspor'a da 3-0'la teslim oldu. Turgutlu, ligde son 6 maçta 5 mağlubiyet aldı. Grupta 52 puanla 9'uncu sıraya gerileyen Turgutluspor, sezonu Karacabey Belediyespor ve Bodrumspor maçlarıyla bitirecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2021-04-29 13:59:25



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