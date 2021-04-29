Mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın balkonunda iki gündür mahsur kaldığı öğrenilen güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Alpaslan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında bir güvercinin mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, balkon panjurunu esneterek, güvercini bulunduğu yerden kurtardı. İki gündür mahsur kaldığı öğrenilen güvercin sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra uçarak uzaklaştı. Vatandaşlar güvercini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2021-04-29 21:06:45
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