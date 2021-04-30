Şampiyon Somaspor'a ceza yağdı 



SOMA, (DHA)Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk ipini göğüsleyen Somaspor'a ceza yağdı. Erbaaspor'la oynadığı karşılaşmada saha olayları, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınması, stadyuma usulsüz seyircilerin girmesi, kulüp mensuplarının müsabaka sonrası toplu fotoğraf çektirmeleri, oturma düzenine, sosyal mesafe ve sürekli olarak maske takma zorunluluğuna uymamaları ve müsabaka sonrası akredite edilmedikleri yeşil zemine girmeleri nedeniyle Ege ekibine toplam 34 bin TL'lik fatura çıkarıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkan Mustafa Aydın'ı maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle bin 800 TL ile cezalandırdı. PFDK, Aynı müsabakada Aydın'a akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 60 günlük hak mahrumiyeti ve 12 bin 500 TL para cezası verdi.

İdareciler Cem Doğan, Ramazan Karakaya ve Suat Gündoğan da akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30'ar gün hak mahrumiyeti ve para cezası aldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-04-30 12:15:36



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