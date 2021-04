Akhisar Belediyesi aşevinde kazan kaynamaya başladı

Akhisar Belediyesi bünyesinde ilk kez faaliyete geçen aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanan sıcak yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşların karnını doyuracak.

Sosyal Belediyecilik alanındaki çalışmaları ile örnek olan Akhisar Belediyesi, paylaşma ve dayanışmanın öneminin en çok hissedildiği Ramazan ayında aşevini hizmete açtı. Kentte yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün 3 çeşit yemek ulaştıracak olan Akhisar Belediyesi, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyerek ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatacak.



“Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarındayız”

Aşevi projesinin hizmete açılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Çok önem verdiğim bir hizmetimizi daha şehrimize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her gün yaklaşık 1000 ihtiyaç sahibine yemek pişirecek olan Akhisar Belediyesi Aşevi’mizde ilk kazan kaynadı. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerinin karnı sıcak bir yemekle dolsun diye faaliyete soktuğumuz aşevimiz, bu akşam ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına ulaşacak. Hayırlı olsun. Komşusu aç olan, yiyeceğe ihtiyacı olan herkes Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edebilir. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

2 aşçı, 2 gıda teknikeri ve 1 gıda mühendisi tarafından hazırlanan yemekler, Kovid19 tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı süresince, Akhisar Belediyesi Aşevi Dağıtım Aracı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılacak.



Herkes destek olabilir

İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayan isteyen vatandaşların, Ramazan Paketi için 140 TL’yi Akhisar Belediyesi Bağış Hesabı’na TR910001200956300007000024 veya İftar Desteği için 25 TL’yi Akhisar Belediyesi Aşevi Bağış Hesabına TR580001200956300007000036 yatırabilecekleri bildirildi.

Öte yandan sıcak yemek talebinden bulunmak isteyen ihtiyaç sahipleri 4441145, 02364135591 numaralı telefonlardan ya da 05394135991 numaralı Whatsapp hattından başvuru yapabileceği bildirildi.

