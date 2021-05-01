Traktörüyle uçuruma yuvarlanan çiftçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktörle bağını ilaçlayan çiftçi, bağın yanında bulunan yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan çiftçiyi yuvarlandığı uçurumdan itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Alkan Mahallesi Acıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzüm bağını traktörle ilaçlayan Can Ş. (20), dönmek isterken, direksiyon hakimiyetini kaybederek bağın kenarında bulunan uçuruma yuvarlandı. Can Ş.'nin yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucu Can Ş.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Can Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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