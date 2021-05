Traktörü uçuruma yuvarlanan çiftçiyi itfaiye kurtardı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, traktörüyle bağını ilaçlayan çiftçi Can Ş. (20), 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan çiftçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 18.30 sularında Alkan Mahallesi Acıdere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Can Ş.'nin 45 ZS 425 plakalı traktörüyle bağını ilaçladığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Takla atan traktörün altında kalan çiftçi Can Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tratörün altında kalan çitçi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Can Ş. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren genç çiftçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-05-01 23:11:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.