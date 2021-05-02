Elektronikçilerden muafiyet talebi Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Üzen: "17 günlük kısıtlama süresinde elektronik cihazlar bakım onarım ve kurulumlarına muafiyet getirilmedi. Vatandaşlarımız maalesef mağdur olacak"

Tam kapanma kararının alınmasının ardından kendi meslek gruplarına muafiyet getirilmemesi üzerine harekete geçen Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Üzen, vatandaşların mağdur olmaması için Türkiye Elektrik Elektronik Federasyonu kanalıyla İçişleri Bakanlığı’na müracaatta bulunacaklarını söyledi.

Yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma kararı alınmasının ardından bazı meslek grupları muafiyet dışında kaldı. Muafiyet dışında kalan meslek gruplarından biri olan ve pandemi sürecinde vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu sektörlerden biri olan elektrik ve elektronik sektörü de muafiyet kapsamına alınmak için harekete geçti.



"Ek genelgeyle mağduriyet giderilmeli"

Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Üzen, "17 günlük kısıtlama süresinde elektronik cihazlar bakım onarım ve kurulumlarına muafiyet getirilmedi ve vatandaşlarımız maalesef mağdur olacak. Vatandaşlarımızın Kısıtlama sürecinde en çok elektronik cihazlarla vakit geçirecek ve uzaktan eğitimin devam ediyor. Bilgisayarların arıza yapması ve format atılması gibi işlemler yapılamayacak. Eğitimimde aksamalar olacak. Televizyonlar ve yayın sistemleri arıza yaptığında vatandaş televizyon seyredemeyecek. Bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler ve kamu kurumlarında kullanılan büro makinalarının tamiri de yapılamayacak. Arıza yapan elektronik cihazlar maalesef 17 Mayıs Pazartesi gününü beklemek zorunda kalacak. Gıda sektörü ne kadar önemli ise elektronik cihazların Pandemi süresinde kullanımı da bir o kadar önemlidir. Bir an önce elektronikçilerin de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması ve vatandaşın ihtiyaçlarının görülmesi gerekmektedir. Biz Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası olarak Türkiye Elektrik Elektronik Federasyonu kanalıyla İçişleri Bakanlığı’na müracaatta bulunacağız. Yetkililer inşallah bu yanlışı giderir ve inşallah bu yanlış düzeltilir. Aksi takdirde Türkiye genelinde vatandaşlarımız çok mağdur olacak. İçişleri Bakanlığı bu yanlışı ek bir genelge ile düzeltip vatandaşın mağdur olmasını önlemelidir." dedi.



"Haksız rekabet ortadan kaldırılmalı"

Getirilen kısıtlamada tüm üyelerinin kapalı olmasına rağmen zincir marketlerin açık olduğunu ve bu marketlerde de cep telefonu, şarj cihazı, tablet gibi ürünlerin satıldığına dikkat çeken Üzen, "Ayrıca pandemi döneminde cep telefoncu satıcılarının, bilgisayarcıların, elektronikçilerin hepsi kapalı fakat zincir mağazalar açık. Burada zincir mağazalar, üyelerimizin sattığı tüm ürünleri satıyor. Örnek cep telefonu, bilgisayar şarj cihazı, tablet, televizyon ve benzeri ürünlerin satılmasına Manisa il Hıfzıssıhha kurulu tarafından yasak getirilmeli. Çünkü haksız rekabet oluşturmaktır. Zincir mağazaların gıda haricinde sattıkları ürünlere yasak getirilmelidir." diyerek haksız rekabetin de önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

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