Manisaspor’dan sonra Akhisarspor da küme düştü Manisa’nın profesyonel liglerdeki 5 temsilcisinden ikisi küme düşerek bir alt lige giderken 2 takımı da şampiyon olarak bir süt lige yükseldi

TFF 3. Lig’de haftalarca önce küme düşerek amatör lige düşen Türk futbolunun köklü takımlarından Manisaspor’un ardından, 7 sezon Süper Lig’de başarılı bir performans sergileyen, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sahibi olarak Türkiye’yi UEFA Avrupa Liginde temsil eden Akhisarspor da TFF 1. Lig’den Misli.com 2. Lig’e düştü.

Manisa’nın profesyonel liglerdeki 5 temsilcisinden ikisi küme düşerek bir alt lige giderken 2 takımı da şampiyon olarak bir süt lige yükseldi. Haftalar önce Amatör Lig’e düşmesi kesinleşen Türk Futbolunun köklü takımlarından Manisaspor’un ardından Süper Lig'de 7 sezon mücadele eden ve o dönemde Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor da son hafta öncesinde Giresunspor’a deplasmanda 30 yenilerek 2. Lig’e düştü. TFF 1. Lig'de deplasmanda Giresunspor'a 30 mağlup olan Akhisarspor, Eskişehirspor ve Ankaraspor'dan sonra lige veda eden 3. takım oldu. Akhisarspor önümüzdeki sezon 2. Lig’te mücadele edecek. Akhisarspor TFF 1. Lig’deki son karşılaşmasında 8 Mayıs tarihinde kendi evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor’u ağırlayacak.

Manisa’nın profesyonel liglerdeki 5 temsilcisinden Manisa FK 2. Lig şampiyonu olarak 1. Lig’e yükselirken 3. Lig ekiplerinden Somaspor da 3. Lig şampiyonu olarak 2. Lig’e yükseldi. Manisa’nın profesyonel liglerdeki bir diğer temsilcisi olan 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor ise uzun süre üst sıralarda götürdüğü ligde playof şansını kaybederek önümüzdeki sezon da 2. Lig’de Manisa’yı temsil edecek.

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