Salihli'nin asfalt robotu göreve başladı

Salihli Belediyesi, hava şartlarının uygun hale gelmesiyle ilçe genelinde asfalt çalışmalarını başlatarak sezonu açtı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğalgaz hat döşeme çalışmaları nedeniyle Koşuyolu Caddesinde düzenleme çalışması gerçekleştirerek, yeni alınan asfalt yama robotuyla bozulan yolları asfaltladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle doğalgaz alt yapı çalışmaları dolayısıyla ilçe merkezinde bozulan yollarla ilgili tespit ve değerlendirme çalışması yaparak tüm cadde ve sokaklarda asfalt çalışmaları başlattı. Sezonun ilk asfalt çalışmasına Koşuyolu Caddesinde başlayan ekipler, asfalt yama robotu aracıyla bozulan ve yıpranan yolları asfaltladı.



“İhtiyaç duyulan her yere asfalt atılacak”

Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer ile birlikte asfalt çalışmasının yapıldığı Koşuyolu Caddesinde incelemelerde bulunan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, asfalt çalışmasının şehrin birçok noktasında hazırlanan plan çerçevesinde tüm cadde ve sokaklarda devam edeceğini söyledi. Salihli'de bozuk yol kalmayacak şekilde çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Yardımcısı Karaca, “ Her türlü hazırlığımızı yaparak asfalt sezonunu açtık. Şehrimizin ihtiyaç duyulan, sokaklarında, mahallelerinde ve caddelerinde hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın rahatı için ihtiyaç duyulan her yere, alt yapısı tamamlanan tüm bölgelere planlamamızı yaptık. Plan ve program dahilinde şehrimizin gerekli yerlerinde asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz. Yeni asfalt sezonunun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

