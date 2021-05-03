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Manisa FK namağlup şampiyon olup tarihe geçti

DHA

Manisa FK namağlup şampiyon olup tarihe geçti


MANİSA, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Manisa Futbol Kulübü sezonu rekorlar kırarak namağlup bitirdi.
Tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdıran siyah-beyazlılar, sezonun son maçında Sarıyer'le deplasmanda golsüz berabere kalarak Türkiye profesyonel liglerinde 29 yıl sonra bir ilki başarıp namağlup unvanıyla şampiyonluğa ulaştı. Türkiye'de 1983-1984 sezonunda 2'nci Lig'de Matalyaspor, 1991-1992 sezonunda da Süper Lig'de Beşiktaş hiç yenilmeden şampiyon oldu. Beşiktaş o sezon oynadığı 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. Manisa FK ise namağlup unvanını 36 karşılaşmada koruyarak yeni bir rekora imza attı.
Ege temsilcisi bu periyotta 24 kez rakiplerini yenmeyi başardı, 12 defa sahadan beraberlikle ayrıldı. Müthiş bir istatistiğe imza atan Manisa FK'da teknik direktör Serkan Özbalta, değerlendirmelerde bulundu. "Güzel başladığımız sezonu namağlup bitirdik" diyen Özbalta, "İlk günden itibaren bu şampiyonluğa inanan herkes büyük bir fedakarlık gösterdi. Bu şampiyonlukta herkesin çok ciddi emeği var. Personelinden güvenliğine kadar, malzemecisinden, masöründen, teknik heyetinden, medya, taraftar, kısaca herkesin çok ciddi katkısı var. Bütün bu insanlara verdikleri emeklerden dolayı çok çok teşekkür ederim. Gururla dolu bir şampiyonluk" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa
2021-05-03 11:25:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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