Gölmarmara Belediyesinden İzmir Büyükşehir Belediyesine ‘su’ tepkisi

Manisa’nın Gölmarmara İlçe Belediye Başkanı Kamil Öz, İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir’e su veren Gördes Barajı’nın su tutmadığını ve ‘İzmirli kullanmadığı suyun bedelini ödüyor’ iddialarıyla ilgili olarak, “Gördes Barajı’ndan her gün 169 bin litre su İzmir’e gidiyor. Tahtalı Barajı’ndan daha fazla Gördes’ten su çekiliyor şu an“ dedi.

İzmir’e su veren Gördes Barajı ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinin “Dibi delik su tutmuyor, İzmirliye kullanmadığı suyun bedeli ödetilmektedir” iddialarına, barajın bulunduğu Manisa Gölmarmara ilçesinin Belediye Başkanı Kamil Öz cevap verdi. Öz, “Türkiye’de Devlet Su İşleri, Karayolları gibi kurumlar mühendislerin bir okulu gibidir. Devlet Su İşleri de bu işleri hakkaniyetiyle yapan güzel bir kurumumuz. Gördes Barajı’na çok büyük bir yatırım yaptı. Gördes Barajı hakkında çok fazla siyasi konuşmalar oluyor. Bu yatırım yapılmış Türkiye’ye, güzel bir hizmet. İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili olabilir ama bu vatanımızın insanları, elbette herkese hizmet edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu şekilde İzmir Belediyesinin 50 yıllık su problemini çözerek Gördes Barajı’nın talimatını verdi ve bitirdi. Gördes Barajı’ndan her gün 169 bin litre su İzmir’e gidiyor. Tahtalı Barajı’ndan daha fazla Gördes’ten su çekiliyor şu an. Baraj için ihaleye gidilmesi, bürokratik işlemler, tamirat süreci derken 2 yıl geçti. Bu süreçte su tutulmadı. Barajda su tutulmaya başlayınca İzmir Büyükşehir Belediyesi suyu en fazla buradan almaya başladı. Gördes Barajı geçen seneye göre daha az yağış aldı. Doluluk oranı geçen yıla göre daha düşük. Kıyı kesimler yağışı çok yoğun aldı, iç kesimler çok yağış almadı. Gördes Barajı iç kesimlerden besleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesine su temin eden Tahtalı, Balçova, Seferihisar barajlarının doluluk oranları çok fazla. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesine şu diyoruz; Sarıkız’ı, Kemalpaşa kuyularınızı çalıştırabilirsiniz. Niye en düşük seviyeye sahip baraja bu kadar yükleniyorsunuz. Saniyede 2 metreküp çekiyorsunuz, 1 metreküp çekseniz de diğer baraj ve kuyularınızdan da faydalansanız. Bu benim aklımda soru işareti. Amaç, ‘Gördes Barajı su tutmuyor, Gördes Barajı kaçırıyor, iyi bir yatırım değil’ demek mi? Şu an barajın 230 kotuna kadar tamiratı yapıldı. Ben barajı gezdim. Geçen yıla göre hiç kaçırma da yok. Bu suya hem İzmirlilerin hem de buradaki çiftçilerimizin ihtiyacı var. Herkes bu suyu tasarruflu kullanmalı” dedi.

