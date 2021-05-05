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Manisa'nın 'dumanlı papaz' eriğinde hasat başladı

DHA

Manisa'nın 'dumanlı papaz' eriğinde hasat başladı


Ersan ERDOĞANDoğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli erik üretim merkezlerinden Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen, iriliği, sertliği, bol su oranı ve üzerini kaplayan buğusuyla diğer türlerden ayrılan 'dumanlı papaz' eriğinde hasat başladı. Turgutlu'da toptan kilosu 30 liraya kadar satılan eriğin fiyatı, üreticinin yüzünü güldürdü. 
Turgutlu'da açık alanda hasadına başlanan, kilogramı 20 ile 30 lira arasında satışa sunulan 'dumanlı papaz' eriği, hasadın ardından tarlada paketleniyor. İç piyasada tüketilmek üzere İstanbul, Ankara ve İzmir'e gönderilen erik, ihracatçı firmalar aracılığıyla da yurt dışına ihraç ediliyor. 
Erik hasadında çalışan işçilerden Selahattin Taş, "Bu senenin ilk erik hasadını gerçekleştirdik. Yevmiyemiz bu yıl 120 lira. Koronavirüse rağmen tarlada çalışmamızı sürdürerek, üretime katkı sağlıyoruz. Bir an önce koronavirüs salgınını atlatmayı temenni ediyoruz" dedi.
150 dönümlük arazide erik üretimi yapan Şahin Aymergen de "Bu seneki rekoltemiz maşallah, güzel. Turgutlu olarak 'dumanlı papaz' eriğimiz çok meşhurdur. Bu yıl fiyatını kilo başına kalitesine göre 20-30 lira gibi düşünüyoruz. Nasip olursa hem yurt içi hem de yurt dışı piyasasına sunacağız. Koronavirüse rağmen mücadelemizi sürdürüyor ve üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.
ZİRAAT ODASI BAŞKANI ŞENOL: REKOLTE SOĞUKLARDAN DÜŞTÜ
Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol ise soğuklar nedeniyle erikte rekoltenin düştüğünü belirterek, "'Dumanlı papaz' eriğimiz toplanmaya başlandı. 'Dumanlı papaz' denildiği zaman Türkiye'de en fazla olan ve ilk üretim yeri olan Turgutlu ilçemizdir. Koronavirüs nedeniyle biraz sıkıntı yaşayabiliriz, diyorduk ama fiyatlarımız şu an iyi. Bölgemizde 15 bin dekar civarında erik bahçemiz var. Lokal olarak da olsa yaklaşık 8 bin dekarına soğuk vurduğu için verimde düşüklük var. Geçen yıl 50 bin tona yakın bir rekolte gerçekleşti, bu sene soğuklardan ve çiçek döneminde yağan yağmurlardan dolayı verim bu sene düşük. Yaklaşık 30 bin ton erik bekliyoruz. Şu an eriklerimizi İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerimize gönderiyoruz. Fiyatlarımız, kalitesine göre kilo başına 20 ile 30 arası değişiyor" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN Doğan ÇİZMECİ
2021-05-05 09:34:27

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