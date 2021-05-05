Yunusemre yeşil sahalarını genç sporcularına hazırlıyor

Yunusemre Belediyespor, Evrenos ve Karaali’de bulunan futbol sahalarını gelecek sezon için hazırlıyor.

Yunusemre Belediyespor ekipleri Evrenos ve Karaali'deki spor tesislerinin saha zemini bakımı, sulama, çevre ve ara ekim çalışmalarını yapıyor. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, futbol sahalarının bakımının yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: “Evrenos ve Karaali’deki futbol sahalarımızda tesis sorumlularımız korona virüs nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirerek, titizlikle sahalarımızın bakımını yapıyorlar. Sahalar verti drain ile delinip havalandırılıyor. Tohumları atılıp kumlamaları tamamlanıyor ve ardından gübre atımı ile sulamaya bırakılıyor. İnşallah koronavirüs tehdidinin tamamen ortadan kalkması ile bu sahalarımızda alt yapı ve üst yapıdaki sporcularımıza hizmet vereceğiz. Çocuklarımız buralarda yine futbol oynayacak ve burası inşallah yine cıvıl cıvıl olacaktır. En büyük temennimiz ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu süreçten en kısa sürede kurtulmasıdır. Bunun için de yapılan uyarıları dikkate almalı, kurallara titizlikle uymalıyız.”

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