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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzm. Dr. Gündüz ‘pulmoner hipertansiyon’a karşı uyardı

İHA

Uzm. Dr. Gündüz ‘pulmoner hipertansiyon’a karşı uyardı

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Ramazan Gündüz, 5 Mayıs Dünya Pulmoner Hipertansiyon Gününde yaptığı açıklamada hastalığın hipertansiyona göre çok daha ölümcül olduğuna dikkat çekerek, “Bizim bildiğimiz hipertansiyona göre çok daha ciddi ve çok daha ölümcül bir hastalık. Bu yüzden de erken tanısının konması ve erken tedavisinin başlaması çok önemli” dedi.
Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Ramazan Gündüz, 5 Mayıs Dünya Pulmoner Hipertansiyon Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Normal tansiyona göre çok daha ölümcül bir hastalık olduğunu söyleyen Gündüz, “Pulmoner hipertansiyon kalbin sağ tarafından çıkan akciğer damarının kendi hastalığı. Bizim bildiğimiz hipertansiyona göre çok daha ciddi ve çok daha ölümcül bir hastalık. Bu yüzden de erken tanısının konması ve erken tedavisinin başlaması çok önemli. Fakat bu hastalığın tedavisi ve tanısının konulması normal hastalığa göre çok daha zor, özelleşmiş merkezlere ihtiyaç var. Her merkez bu tür hastalıkların tedavisi ve tanısını yapamıyor” dedi.
Manisa’da daha önce pulmoner hipertansiyon tanısının konulamadığı ve şüphe duyulan hastaların İzmir’e gitmek zorunda kaldığını söyleyen Uzm. Dr. Gündüz, Manisa Şehir Hastanesi’nde hastalıkla ilgili özel bir birimin kurulduğunu belirterek “Manisa’da böyle bir hizmeti veremiyorduk. Son 2 yıldır Manisa Şehir Hastanesinde pulmoner hipertansiyon hastaları için bir konsey kurduk. Bu konseyde hekimeler olarak tanısını koyuyor ve tedavisine başlıyoruz. Hekim tarafından başlayan tedavilerin raporlanmasında hastalara özel bir sekreterlik ve bir hemşirelik birimi kurduk. Bu hastalıkla ilgilenen sekreterimiz ve hemşirelerimiz var” ifadelerini kullandı.
Hastalara uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Gündüz, “Pulmoner hipertansiyon varsa, ya da ilerleyen nefes darlığı şikayetlerinde bir hekime başvurulması gerekiyor. Hekimler eğer ki pulmoner hipertansiyondan şüpheleniyorsa bizim gibi bu konuda uzmanlaşmış hekimlere görülmesinde fayda var” diye konuştu.

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