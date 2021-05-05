Başkan Bilgin'den personeline müjde

Saruhanlı Belediyesinin iştiraki Sarbel A.Ş. tarafından, çalışanların maaş ödemesine ilişkin düzenlenen Banka Promosyonu İhalesini kazanan banka tarafından şirket çalışanı 236 personele 3 bin 20 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Saruhanlı Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen protokol imza töreninde Belediye Başkanı Zeki Bilgin ile anlaşma sağlanan bankanın Saruhanlı Şubesi Müdürü Hüseyin Eroğlu, 3 yıllık süreyi kapsayan sözleşme evraklarını imzaladı.

Başkan Bilgin, imza töreninde yaptığı konuşmada "Göreve geldiğimiz günden beri işçilerimizin haklarını korumanın çabası ve gayretinde olduk. Mesai arkadaşlarımız için hayırlı olsun" dedi.

Belediye personellerine müjdeyi duyuran Başkan Bilgin, "Belediye şirketimiz Sarbel AŞ. ile banka arasında 236 personeli kapsayan 3 yıllık maaş ödemesi anlaşması yapıldı. Yapılan anlaşmaya göre banka haziran ayı içinde kişi başı 3 bin 20 TL promosyon ödemesi yapacaktır. Personelimiz maaşını 3 yıl boyunca bu bankadan alacak. Mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun. Bizler çalışanlarımızın hak ve hukukunu korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.