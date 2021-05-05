Atıl alan yeşil alana dönüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atıl alan yeşil alana dönüştü

İHA

Atıl alan yeşil alana dönüştü

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tekstilciler Sitesi içerisinde yer alan 5774 Sokak’ta peyzaj uygulamasını tamamladı. Atıl ve bakımsız bir durumda olan alanda 150’den fazla ağaç diken ve çim ekimi yapan Büyükşehir Belediyesi, mevcut alana güzel bir görünüm kazandırdı.
Kent estetiğine yönelik çalışmaları hızla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Tekstilciler Sitesi içerisinde yer alan 5774 Sokakta başlattığı peyzaj uygulamasını tamamladı. Mevcut alanda yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi verdi
Mevcut alanda yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Yaklaşık 6 bin metrekarelik mevcut alanda moloz ve çöp yığınları vardı. Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler üzerine molozları kaldırdık. Ardından bahçe toprağımızı attık. Daha sonra, mevcut alanda 150’den fazla ağaç diktik. Çim ekimiyle birlikte çalışmamızı tamamlıyoruz. Öte yandan yapılan peyzaj uygulamasıyla ilgili vatandaşlarımızındın gelen güzel tepkiler bizleri mutlu ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Bilgin'den personeline müjde
YEREL HABERLER Başkan Bilgin'den personeline müjde
MABEM'de eğitim çevrimiçi olarak devam ediyor
YEREL HABERLER MABEM'de eğitim çevrimiçi olarak devam ediyor
Muradiye’ye 300 milyonluk yatırım
YEREL HABERLER Muradiye’ye 300 milyonluk yatırım
Uzm. Dr. Gündüz ‘pulmoner hipertansiyon’a karşı uyardı
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Gündüz ‘pulmoner hipertansiyon’a karşı ...
Tam kapanma sürecinde çalışmalar aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Tam kapanma sürecinde çalışmalar aralıksız sürüyor
Yunusemre yeşil sahalarını genç sporcularına hazırlıyor
YEREL HABERLER Yunusemre yeşil sahalarını genç sporcularına ...
Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline ilkyardım ...
(Özel) Ayağı yanan flamingoya protez bacak yaptı Ayağının yarısı yanan yaralı flamingo hayvanseverlerin desteğiyle hayata tutundu Yaralı flamingo Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edilecek
YEREL HABERLER (Özel) Ayağı yanan flamingoya protez bacak ...
Manisa'nın 'dumanlı papaz' eriğinde hasat başladı
YEREL HABERLER Manisa'nın 'dumanlı papaz' eriğinde hasat başladı
Çay kazanını fırlatan esnafla ilgili Valilikten açıklama
YEREL HABERLER Çay kazanını fırlatan esnafla ilgili Valilikten ...
Muradiye'de yol düzenleme çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Muradiye'de yol düzenleme çalışması yapılıyor
Başkan Kayda: “Hizmetlerimiz kesintisiz sürüyor”
YEREL HABERLER Başkan Kayda: “Hizmetlerimiz kesintisiz sürüyor”
Büyükşehirin serasında 600 bin çiçek tohumu ekildi
YEREL HABERLER Büyükşehirin serasında 600 bin çiçek tohumu ekildi
Salihli’ye 8 derslikli anaokulu yapılacak
YEREL HABERLER Salihli’ye 8 derslikli anaokulu yapılacak
Gölmarmara Belediyesinden İzmir Büyükşehir Belediyesine ‘su’ tepkisi
YEREL HABERLER Gölmarmara Belediyesinden İzmir Büyükşehir ...
Başkan Akın'dan müjde: Ova yolları asfaltlanıyor Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: “Turgutlu’da 250 bin metrekare ova yolu asfaltlanacak”
YEREL HABERLER Başkan Akın'dan müjde: Ova yolları ...
Çiftçiler Türkiye için üretmeye devam ediyor Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tam kapanmadan muaf olan çiftçiler mevsimlik çalışmalarını devam ettiriyor
YEREL HABERLER Çiftçiler Türkiye için üretmeye devam ...
Engelli kızın bayram hediyesi Başkan Ergün’den
YEREL HABERLER Engelli kızın bayram hediyesi Başkan Ergün’den
Manisa’da 8 STK’dan her gün 1000 kişiye sıcak iftar yemeği Manisa’nın merkez ilçelerinde pandemi başında başlayan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek kampanyası Ramazan Bayramı 3. gününe kadar devam edecek
YEREL HABERLER Manisa’da 8 STK’dan her gün 1000 kişiye sıcak iftar ...
Turgutlu'da suça ve suçluya geçit yok: 101 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Turgutlu'da suça ve suçluya geçit yok: 101 şüpheli ...
Yunusemreli judocular tempo düşürmüyor
YEREL HABERLER Yunusemreli judocular tempo düşürmüyor
Akhisarspor'da yabancılar serbest
YEREL HABERLER Akhisarspor'da yabancılar serbest
Turgutlu’da gönül sofrası giderek büyüyor
YEREL HABERLER Turgutlu’da gönül sofrası giderek büyüyor
Demirci İlçe Jandarma Trafik Timinden farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Demirci İlçe Jandarma Trafik Timinden farkındalık ...