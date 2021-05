Manisa'da başarılı trafik polisleri ödüllendirildi

Manisa'da Trafik Haftası dolayısıyla özverili çalışma sergileyerek başarılı olan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik personeli, Vali Yaşar Karadeniz tarafından ‘Başarı Belgesi’ ile ödüllendirildi.

Valilik Brifing Salonunda, Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve ‘Başarı Belgesi’ verilen personelin katıldığı törende, pandemi sebebiyle temsili olarak trafik ekiplerinde görevli 3 personele başarı belgeleri teslim edildi. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, emniyet müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışıldığını belirterek, “İlimizde kazaların, ölümlerin, yaralanmaların en az seviyeye indirilmesi hususunda trafik ekiplerimiz elinden gelen gayreti gösteriyor” dedi.

Türkiye’de trafik kazalarının ve can kayıplarının yüzde 50 azaltılması ile ilgili başlayan sürecin 2021’de başarıyla sonuçlandığına dikkat çeken İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 2030 yılına kadar da emniyet kemeri projesinin devam edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülkemizde meydana gelen trafik kazaları ve bundan kaynaklı can kayıplarının azaltılmasına yönelik projeler geliştirildiğini ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, “Bu maksatla özellikle hem sürücülerle hem trafik görevlilerimizle ilgili farklı projeler var. Bu projelerden biri de bu konuda başarı gösteren trafik görevlilerimize başarı belgesi verilmesi. Trafikle ilgili yapacağımız her çalışma aynı zamanda insan hayatı ile ilgili. Trafik personelimizin göstereceği gayret ve başarı insanı hayata bağlayacaktır diye düşünüyorum. Sizlerin çalışması ile vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi çok önemli. Başarılı olan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

