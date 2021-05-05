Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu: 8 gözaltı



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA ve 5 ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser, silah, patlayıcı ve çeşitli materyaller ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Salihli, Turgutlu ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlıkları'nın desteğiyle Ahmetli ilçesi GökkayaKendirlik ve Dibekdere mahallelerinde gerçekleşen kaçak kazıların soruşturması sonrası harekete geçildi. Manisa ve ilçeleri Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde bugün saat 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheliye ait toplam 9 ev, 4 iş yeri ve 1 otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramalar sonrasında, Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 5 obje ve 11 bronz sikke, 4 dinamit lokumu, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 2 dedektör, 2 dizüstü bilgisayar, 4 CD, 2 kamera kaseti, 10 SİM kartı, 1 akıllı kol saati, 3 USB bellek ve 9 android cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonla kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. El konulan dinamit lokumunun Manisa İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edileceği kaydedildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN

2021-05-05 19:32:56



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