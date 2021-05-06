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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaşehirli öğrencilere trafik eğitimi

İHA

Alaşehirli öğrencilere trafik eğitimi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Trafik Haftası dolayısıyla uzaktan eğitimle öğrencilere trafik eğitimi düzenlendi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevrimiçi olarak öğrencilere trafik eğitimi verdi. Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Kemal Salih Önalan tarafından yaya geçidleri, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemerinin önemi hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin sorularının da cevaplandığı eğitimlerle ilgili konuşan Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu Müdürü Mustafa Yılmaz emniyet teşkilatına teşekkür etti.
En iyi öğrenme şeklinin yaşayarak ve yaparak öğrenme olduğunu belirten Komiser Yardımcısı Kemal Salih Önalan, "1 Mayıs 7 Mayıs tarihleri arasında trafik haftası olarak kutluyoruz. Biz de bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının giriş kapılarına afişlerimizi astık. Ana caddelere pankartlarımızı astık okullarımıza, çevrimiçi bağlanarak öğrencilere trafik haftasının önemini anlattık, bilgilendirmeler yaptık. Bu kapsamda bütün vatandaşlardan ricamız, trafik kurallarına uyalım, trafik kuralları sizi hayatta tutmak için vardır" dedi.

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