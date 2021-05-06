Alınan tedbirler Manisa’da işe yaradı en az vaka olan 10 il arasına girdi Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa’da düşen vaka sayılarını değerlendirdi: “Aldığımız sonuçlar Manisa halkının ve denetim ekiplerimizin başarısıdır”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı en az vakanın görüldüğü 10 ilden biri olan Manisa’da alınan tedbirlere harfiyen uyulmasının sonuçlarını gördüklerini ifade eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, hedeflerinin bu rakamı üçte bir oranında düşürmek olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de 17 günlük tam kapanma uygulanan yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisinde Türkiye’de en az vakanın olduğu 10 ilden biri Manisa oldu.



"Manisa halkının ve denetim ekiplerinin başarısı"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa'nın en az vaka görülen 10 ilden biri olmasının alınan tedbirlerin sonuç vermeye başlaması olduğunu ve durumu günlük olarak takip ettiklerini söyledi. Vaka sayılarının gözle görülür bir oranda düştüğünü belirten Vali Karadeniz, “Alınan bu tedbirler diğer illerimizde de olduğu gibi Manisa’da da sonuç vermeye başladı. Manisa’daki düşüş zaten, rakamları günlük takip ettiğimiz için bildiğimiz düzeyde. Önemli bir düşüş kaydettik. İlk 10’a girdik bu da doğrudur. Kendi sosyal medya hesaplarımdan paylaşımlarında belirttiğim gibi bu Manisa halkının ve denetim ekiplerimizin başarısıdır diye düşünüyorum. Ama şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu bizim rehavete kapılmamıza sebep olmamalı. Bizim vaka sayılarını şuandaki seviyelerden üçte birine çekmek gibi bir hedefimiz var. Ben düşünüyorum ki en kısa sürede bu hedefe de ulaşacağız” dedi.

Öte yandan tam kapanma öncesi Manisa’nın en işlek caddelerinde sessizlik hakimiyetini korurken kısıtlamadan muaf olanlar ve temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıkanlardan başka kimsenin olmaması Manisalıların kurallara uyduğunu gösterdi.

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