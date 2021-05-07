Yunusemre'den belediye personeline bayram müjdesi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, HAKİŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil ile bir bankanın Manisa şubesi arasında imzalanan protokol ile 960 şirket personeline haziran ayı içerisinde 3 bin 75 TL maaş promosyonu ödeneceğini belirtti.

7 bankanın katıldığı açık artırma usulü ihaleyi kazanan banka ile Yunusemre Belediyesi şirketi olan MAYEB A.Ş. arasında belediye çalışanları için maaş promosyon anlaşması imzalandı. Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, MAYEB A.Ş Genel Müdürü Mustafa Gürler, Yunusemre Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Tunca, bankanın Manisa Şube Müdürü Necati Yüksel Hayırlıoğlu, 2. Müdür Lemiz Tunca, HAKİŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil katıldı.

Ramazan Bayramı öncesi çalışanlara müjde olan protokol ile 960 personele 3 bin 75 TL maaş promosyonu ödeneceğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “MAYEB A.Ş. personellerimizi kapsayan 3 yıllık maaş promosyon ihalemizi yaptık. En yüksek promosyonu vererek ihaleyi kazanan banka ile yapılan anlaşmaya göre haziran ayı içinde tek seferde her bir personelimize 3 bin 75 TL promosyon ödemesi yapılacak. Anlaşmanın yapılmasına katkıda bulunan, yapılan görüşmelere katılan HAKİŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu rakam bildiğim kadarıyla 1025 lira olarak yıllık bazda verilen en yüksek promosyon ücreti. Yunusemre’ye büyük bir özveriyle hizmet eden çalışanlarımız güle güle harcasınlar” dedi. Anlaşma gereği bankanın MAYEB A.Ş. personeline vereceği maaş kartı ile kurum personelinin banka şubesinde yapacağı tüm işlemleri öncelikli müşteri olarak yapması sağlanacak. Banka, anlaşma süresince Yunusemre Belediyesi personellerinden bankacılık işlemlerinden dolayı havale, EFT gibi herhangi bir masraf almayacak.



Maaşlar bayram öncesi yatırıldı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin talimatıyla Ramazan Bayramı öncesi belediye personelinin maaşları 3 gün önceden yatırıldı. Banka promosyonları da haziran ayı içerisinde çalışanların hesaplarına yatırılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.