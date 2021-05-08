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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’daki tarihi eser operasyonu: 7 tutuklama

İHA

Manisa’daki tarihi eser operasyonu: 7 tutuklama

Manisa’da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan, aralarında muhtarların da bulunduğu 8 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Salihli, Turgutlu ve Ahmetli ilçe jandarma komutanlıklarınca, Ahmetli ilçesi GökkayaKendirlik ve Dibekdere mahallelerinde gerçekleşen kaçak kazı soruşturması kapsamında, Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde geçtiğimiz gün eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 şüpheli şahsa ait 9 ev, 4 işyeri ve 1 araçta yapılan aramalarda; 4 adet dinamit lokumu, 2 adet dedektör, 5 adet Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen obje, 11 adet Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bronz sikke, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet av tüfeği, 2 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet CD, 2 adet kamera kaseti, 10 adet GSM sim kartı, 1 adet akıllı kol saati, 3 adet USB bellek ve 9 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamanın ardından bugün öğle saatlerinde Turgutlu Adliyesi’ne sevk edilen, aralarında mahalle muhtarlarının da bulunduğu M.N., N.K., H.E., K.E., K.T., S.T. ve İ.G. isimli şüpheliler tutuklandı. F.C. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan operasyon kapsamında 1 kişinin arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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