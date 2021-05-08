Manisa'daki tarihi eser operasyonunda 2'si muhtar 7 kişiye tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'daki tarihi eser operasyonunda 2'si muhtar 7 kişiye tutuklama

DHA

Manisa'daki tarihi eser operasyonunda 2'si muhtar 7 kişiye tutuklama


Ersan ERDOĞANDoğan ÇİZMECİ/MANİSA, (DHA)MANİSA merkez ve 5 ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan, aralarında 2 mahalle muhtarının da olduğu 8 şüpheliden 7'si, mahkemece tutuklanırken, 1'i de adlı kontrolle serbest kaldı. 
Ahmetli ilçesi Gökkaya, Kendirlik ve Dibekdere mahallelerinde yapılan kaçak kazılarla ilgili soruşturma sonrası harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa merkez ve Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Şehzadeler ve Yunüsemre ilçelerinde 5 Mayıs sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 ev, 4 iş yeri ve 1 otomobilde arama yapılırken, adreslerde Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 obje ve 11 bronz sıkke, 4 dinamit lokumu, 2 kurusiki tabanca, 2 av tüfeği, 2 dedektör, 2 dizüstü bilgisayar, 4 CD, 2 kamera kaseti, 10 SİM kart, 1 akıllı saat, 3 USB bellek ve 9 akıllı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilirken, 1 kişinin de arandığı belirtildi. Aralarında 2 mahalle muhtarının da olduğu M.N., N.K., H.E., K.E., K.T., S.T. ve İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.C. ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN Doğan ÇİZMECİ
2021-05-08 08:20:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’daki tarihi eser operasyonu: 7 tutuklama
YEREL HABERLER Manisa’daki tarihi eser operasyonu: 7 tutuklama
Mustafa Ali Göksu: “Futbolcu kardeşlerimiz sezonun son maçını galibiyetle kapatmak istediler ama olmadı”
YEREL HABERLER Mustafa Ali Göksu: “Futbolcu kardeşlerimiz sezonun ...
Recep Uçar: “Ligi 8. sırada bitirmenin başarı olduğunu düşünüyorum”
YEREL HABERLER Recep Uçar: “Ligi 8. sırada bitirmenin başarı ...
Akhisarspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor (EK ...
Akhisarspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1
YEREL HABERLER Akhisarspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1
TFF 1. Lig Akhisarpor: 1 - Ümraniyespor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig Akhisarpor: 1 - Ümraniyespor: 1
Akhisarspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor ...
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - Ümraniyespor: 0 (İlk ...
Salihli'de kıraathaneye dönüştürülen eve 'kumar' baskını
YEREL HABERLER Salihli'de kıraathaneye dönüştürülen eve 'kumar' ...
Manisa’da aynı eve 2’inci kumar baskını Kimisi oyun oynarken, kimisi çatıda yakalandı Kapı açılmayınca itfaiyeden destek istendi
YEREL HABERLER Manisa’da aynı eve 2’inci kumar baskını Kimisi oyun ...
Akhisar Belediyesi Aşevi’nden bağış çağrısı
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi Aşevi’nden bağış çağrısı
Yunusemre'den belediye personeline bayram müjdesi
YEREL HABERLER Yunusemre'den belediye personeline bayram müjdesi
Manisa'da hayvan üreticilerine büyük destek Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Tarım ve Orman il Müdürlüğünün ortak projesi kapsamında toplam 200 küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacak
YEREL HABERLER Manisa'da hayvan üreticilerine büyük destek Manisa ...
Trafik Haftasında engelli kadına anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Trafik Haftasında engelli kadına anlamlı ziyaret
Vatandaşların talepleri yerinde dinleniyor
YEREL HABERLER Vatandaşların talepleri yerinde dinleniyor
Sarıgöl’de kiraz üreticisini etkileyen sirke sineğiyle mücadele
YEREL HABERLER Sarıgöl’de kiraz üreticisini etkileyen sirke ...
Bitkin haldeki kaplumbağaya su içirdi
YEREL HABERLER Bitkin haldeki kaplumbağaya su içirdi
İhtiyaç sahipleri unutulmuyor
YEREL HABERLER İhtiyaç sahipleri unutulmuyor
Şehzadeler Belediyesinden Vefa Sosyal Destek Grubu’na araç desteği
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesinden Vefa Sosyal Destek Grubu’na ...
İş makinesinin altında kalan işçi yaralandı
YEREL HABERLER İş makinesinin altında kalan işçi yaralandı
Selendi’de tütün üreticilerinin telaşı devam ediyor
YEREL HABERLER Selendi’de tütün üreticilerinin telaşı devam ediyor
Alaşehir'de Kızılay ihtiyaç sahibi vatandaşların tıraşını yaptı
YEREL HABERLER Alaşehir'de Kızılay ihtiyaç sahibi vatandaşların ...
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni dönem Manisa’da şiddet gören ve kadın konuk evinde kalan kadınlar Manisa OSB’de istihdam edilecek Manisa Valisi Yaşar Karadeniz: "Kadına yönelik şiddetle mücadelede ayrıca bir çözüm yöntemi olduğunu düşünüyorum"
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni ...
Manisa Büyükşehir çölyak hastalarını unutmadı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir çölyak hastalarını unutmadı