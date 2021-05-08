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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sürücülere Trafik Haftası hediyesi

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında sürücülere çeşitli hediyeler verildi.

Sürücülere Trafik Haftası hediyesi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında sürücülere çeşitli hediyeler verildi.
Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri, Trafik Haftası kapsamında sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamak ve konuya ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla sorumluluk alanındaki E96 karayolunda uygulama yaptı. Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Samet Taştan’ın katılımı gerçekleştirilen denetimlerde sürücüler emniyet kemeri kullanımı, hız sınırı, uykusuz araç kullanmamaları gibi konularda uyarılarda bulunup, ayrıca çeşitli hediyeler verildi.

“Havadan denetimlerimiz devam ediyor”
Günlük yaklaşık 30 bin aracın kullandığı E96 Karayolu İzmirAnkara ve İzmirAntalya yolu güzergahında sürekli denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Taştan “Etkin ve görünür denetimlerimiz başta olmak üzere gerek görsel uyarı levhaları, gerekse radarla hız denetimlerimiz havadan drone ve helikopter ile devam ediyor. Yapılan düzenli denetimler sayesinde son 5 yıl içerisinde kazaların yoğun yaşandığı İzmirManisa yol ayrımından, Alaşehir yol ayrımına kadar olan karayolu, ölümlü ve yaralamalı kazalarda yarı yarıya azalma olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı da yüzde 80 oranında azalmıştır” dedi. Taştan, küçük yaştaki çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla eğitimler verdiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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