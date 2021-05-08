Kula İlçe Jandarmadan kumar baskını: 15 kişi kumar oynarken yakalandı Şahıslara toplam 67 bin 290 TL ceza kesildi

Manisa'nın Kula ilçesinde bir çiftlik evinde kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye düzenledikleri baskında 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı. 15 şahsa hem kumar oynamaktan, hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesi ile 67 bin 290 TL ceza uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saat 00.45 sıralarında ilçeye bağlı Şeritli Mahallesi Söğütçayı mevkisinde V.A. (62) ve M.A. (31) isimli şahıslara ait çiftlik evinde kumar oynandığı bilgisini aldı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucu kısa sürede organize olan jandarma ekipleri, bölgeye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında çiftlik evinin sahipleri V.A.(62) ve M.A.(31) ile 13 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Nöbetçi savcıdan alınan talimat doğrultusunda gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında arama yapan jandarma ekipleri, 504 adet iskambil kağıdı ve 2 adet yaz boz kağıdına el koydu. İşlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen çiftlik sahibi V.A. (62) ve M.A. (31) ile kumar oynarken yakalanan T.A. (51), K.G. (63), Ş.K. (66), Ş.A. (54), Y.Ö. (60), B.K. (44), M.P. (33), K.K. (57), A.D. (36), A.Ç. (48), H.İ.D. (41), N.P. (39) ve Ü.Ç.'ye (35), kumar oynamaktan kişi başı bin 336 TL'den toplamda 20 bin 40 TL para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi. Ayrıca toplam 15 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesi ile 47 bin 250 TL ceza uygulanmak üzere ayrı bir tutanak tanzim edildi. Kumar oynatırken yakalanan 2 kişi ile kumar oynarken yakalanan 13 kişiye, toplamda 67 bin 290 TL para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edilmiş oldu.

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