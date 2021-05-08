Selendi'de trafik ekiplerinden çocuklara eğitim

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Selendi ilçesinde Selendi İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik eğitimler verildi.

Selendi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri EBA üzerinden çocuklara eğitim verdi. Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında verilen eğitimlerde temel trafik kuralları anlatıldı. Selendi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Mehmet Sıddık Kırkel ile Trafik Büro Amirliği ekipleri, verdikleri eğitimlerle trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturdu. Öğrencilere yönelik yapılan bilgilendirmede yaya geçitlerinde yaya önceliği, kırmızı ışık kurallarına uyulması ve araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konularında eğitimler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.