Şehzadeler Amatör Spor Kulüpleri tesisinde sona gelindi

Şehzadeler Belediyesi’nin yapımında sona geldiği Amatör Spor Kulüpleri Tesisinde incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, tesisteki tüm çalışmaların bir ay içinde tamamlanmış ve açılışa hazır hale gelmiş olacağını söyledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu ile birlikte, Ahmet Bedevi Mahallesi’nde yapımı devam eden Şehzadeler Belediyesi Amatör Spor Kulüpleri Tesisinde incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden tesisin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Çelik yaptığı açıklamada şöyle dedi; “Yapım çalışmaları bitmek üzere. Zemine sentetik çimler serilecek, bayramdan sonra da çevre düzenlemesi ve peyzajı yapılacak. İnanıyorum ki pandemi ile ilgili olumsuzluklar bittiğinde, müsabakalar yapılabilecek duruma geldiğinde tesisimiz açılmış olacak. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Tesisin sahası, idari binası, soyunma odaları ile birlikte 4 dönümlük bir alana inşa edildiğini hatırlatan Başkan Çelik “Burası başta Nurlupınarspor Kulübümüz olmak üzere amatör spor kulüplerimize hizmet verecek ve Şehzadeler Belediyesi tarafından işletilecek. Amatör spor kulüplerimiz ücret, bedel ödemeksizin istifade edebilecekler. Şehzadeler Belediyespor tarafından da yaz dönemlerinde burada yaz futbol okulları açılabilir. Amatör kulüplerimize önemli bir tesis kazandırmış oluyoruz. Bir ay içerisinde açılışa hazır hale gelmiş olur. Gençlerimiz, sporcularımız için hayırlı olsun” diye konuştu.

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