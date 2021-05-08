Manisa'da semt pazarlarının girişinde yoğunluk oluştu

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, yayınlanan genelge sonrası bugün açılan semt pazarları girişinde yoğunluk oluştu.

Tam kapanmada kapanan semt pazarlarının, İçişleri Bakanlığı'nın 'Pazar yerleri' genelgesiyle, 8 ve 15 Mayıs'ta, 10.00-17.00 saatleri arasında kurulmasına karar verildi. Genelge kapsamında Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde 5 farklı noktada semt pazarları kuruldu. Tezgahlarda sadece yaş meyve, sebze ve fide satışlarına izin verildi. Vatandaşlar yaklaşık 1 hafta sonra ilk kez kurulan pazarlara akın etti. Yoğunluğun oluştuğu pazarlara girişler, polis kontrolünde tek tek sağlandı. Pazar önünde metrelerce kuyruk oluştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-05-08 17:12:01



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