2. Lig: Turgutluspor: 0 - Bodrumspor: 0

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Turgutluspor, Misli.com. 2. Lig Kırmızı Grup'un son haftasında evinde konuk ettiği Bodrumspor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Yedi Eylül

Hakemler: Cihan Ölmez xx, Selman Timur xx, Kerem Candaş xx

Turgutluspor: Taha xxx, Hamit x (Marvin dk. 46 xx), Samed xx, Muhammet Beşir x (Mert dk. 62 xx), Mithat xx (Okan dk.62 xx), Mete xx, Mutlu xx, Erdoğan xx, Savaş xx, Erkan x (Emre dk. 62 Nasuh xx), Emre xx

Bodrumspor: Egemen xx, Kadir xx, Batuhan Ayvaz xx (Ozan dk. 68 x), Süleyman xx (Celal dk. 77 xx), İsmail xx, Emre xx, Ferit xx, Apti xx (Burak dk. 46 xx), Halil İbrahim x (Erkan dk.77 x), Batuhan x (Muhammet dk. 68 x), Murat xx

Sarı Kartlar: Mete (Turgutlu), Muhammet (Bodrum)

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