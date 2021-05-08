2. Lig: Turgutluspor: 0 - Bodrumspor: 0

Turgutluspor, Misli.com. 2. Lig Kırmızı Grup'un son haftasında evinde konuk ettiği Bodrumspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Yedi Eylül
Hakemler: Cihan Ölmez xx, Selman Timur xx, Kerem Candaş xx
Turgutluspor: Taha xxx, Hamit x (Marvin dk. 46 xx), Samed xx, Muhammet Beşir x (Mert dk. 62 xx), Mithat xx (Okan dk.62 xx), Mete xx, Mutlu xx, Erdoğan xx, Savaş xx, Erkan x (Emre dk. 62 Nasuh xx), Emre xx
Bodrumspor: Egemen xx, Kadir xx, Batuhan Ayvaz xx (Ozan dk. 68 x), Süleyman xx (Celal dk. 77 xx), İsmail xx, Emre xx, Ferit xx, Apti xx (Burak dk. 46 xx), Halil İbrahim x (Erkan dk.77 x), Batuhan x (Muhammet dk. 68 x), Murat xx
Sarı Kartlar: Mete (Turgutlu), Muhammet (Bodrum)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.